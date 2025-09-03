Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Limenas Markopoulou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Limenas Markopoulou, Grecja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Limenas Markopoulou, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Limenas Markopoulou, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/2
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$310,167
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się