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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lechena, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Lechena, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lechena, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 118 m kw. Zachodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$188,913
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