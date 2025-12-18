Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Lavrio
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Lavrio, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 6 pokojów w Lavrio, Grecja
Willa 6 pokojów
Lavrio, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
For sale 3-storey villa of 240 sq.meters in Attica. Ground floor consists of living room wit…
$1,51M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się