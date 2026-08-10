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Domy Szeregowe w Laconia Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of East Mani, Grecja
Szeregowiec
Municipality of East Mani, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż maizonette 112 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Drugie…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Polovitsa, Grecja
Szeregowiec
Polovitsa, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 180 metrów kwadratowych. Maisonette ma je…
$401,441
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Laconia Regional Unit, Grecja

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