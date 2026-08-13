Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kyparissia
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący

Dom wolnostojący na sprzedaż w Kyparissia, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Kyparissia, Grecja
Dom wolnostojący
Kyparissia, Grecja
Powierzchnia 293 m²
Na sprzedaż 0-piętrowy dom 293 m2 w zachodniej Peloponezji. Istnieją: panele słoneczne do po…
$259,756
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się