Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kranidi
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Kranidi, Grecja

;
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się