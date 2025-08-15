Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kozani
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kozani, Grecja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Kozani, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Kozani, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/3
Nieruchomość jest idealna do inwestycji, ponieważ znajduje się w centrum Kozani na placu Las…
$145,910
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kozani, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się