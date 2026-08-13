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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kozani Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Pyrgoi, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Pyrgoi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 1
The project is located in Piraeus, in the quiet   and the sparsely populated area. The bui…
$375,757
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Parametry nieruchomości w Kozani Regional Unit, Grecja

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