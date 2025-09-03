Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kouvaras Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Kouvaras Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Saronikos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Saronikos, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 464 metrów kwadratowych w Attyce. Piwnica - skł…
$936,353
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kouvaras Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się