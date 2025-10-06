Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Koropi
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Koropi, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 6 pokojów w Koropi, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Koropi, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy wspaniałe wille w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów na południu Aten, Vou…
$1,93M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się