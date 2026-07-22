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Wille na sprzedaż w Kiato, Grecja

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1 obiekt total found
Willa w Kiato, Grecja
Willa
Kiato, Grecja
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 1- piętrowa willa 190 m2 na półwyspie Peloponese. Willa składa się z 4 sypialni,…
$684,930
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