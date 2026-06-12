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Dom wolnostojący na sprzedaż w Kerkini Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący w Kerkini, Grecja
Dom wolnostojący
Kerkini, Grecja
Powierzchnia 127 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 127 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Pier…
$92,340
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kerkini Municipal Unit, Grecja

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