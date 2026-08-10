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Mieszkania na sprzedaż w Keratea, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż -- Apartament mieszkalny -- Attyka Wschodnia: Keratea 90 Sq.m., 2 Sypialnie, 1 Ł…
$244,727
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Mieszkanie 2 pokoi w Keratea, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Keratea, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Na sprzeda? mieszkanie 112 m kw. w Attica. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Składa…
$336,502
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