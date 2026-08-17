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Domy Szeregowe w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Germenata, Grecja
Szeregowiec
Germenata, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż trzy domy w budowie na wyspie Kefalonia. Domy znajdują się w miejscu z panoramic…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kefallonia Regional Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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