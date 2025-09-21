Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kefallonia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Kefallonia Regional Unit, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Loukerata, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Loukerata, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż mały dom o powierzchni 40 m2 na działce o powierzchni 750 m2 w Chavdata, jednej …
$99,487
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Kefallonia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się