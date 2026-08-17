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Dom wolnostojący na sprzedaż w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Kouvalata, Grecja
Dom wolnostojący
Kouvalata, Grecja
Powierzchnia 40 m²
Na sprzedaż mały dom o powierzchni 40 m2 na działce o powierzchni 750 m2 w Chavdata, jednej …
$100,360
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Svoronata, Grecja
Dom wolnostojący
Svoronata, Grecja
Powierzchnia 219 m²
Na sprzedaż jest historycznie znaczący budynek zbudowany w 1870 roku w miejscowości Kaligata…
$814,689
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Kefallonia Regional Unit, Grecja

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