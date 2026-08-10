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Mieszkania na sprzedaż w Kea Kythnos Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kea Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 218 m²
Rzadka okazja do zdobycia wyjątkowej nowej willi nad morzem w jednym z najbardziej uprzywile…
$2,14M
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Parametry nieruchomości w Kea Kythnos Regional Unit, Grecja

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