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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Kavala Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Bliźniak w Ofrynio Beach, Grecja
Bliźniak
Ofrynio Beach, Grecja
Liczba kondygnacji 2
Maisonette in Kavala 129 m ² - Nowy - 4 sypialnie, 4 łazienki - 2 podłogi - Blisko morza - 1…
$132,684
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Parametry nieruchomości w Kavala Regional Unit, Grecja

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