Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Kassandreia
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Kassandreia, Grecja

wille
19
domy wolnostojące
11
szeregowcy
7
3 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Kassandreia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalk…
$585,220
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalk…
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 100 m kw. Kassandra, Chankidiki. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica …
$327,723
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się