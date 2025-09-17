Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Kassandreia, Grecja

3 obiekty total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Kassandreia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Kassandreia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 118 metrów kwadratowych w Kassandrze, Chalkidiki. D…
$643,742
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Kassandreia, Grecja
Willa 7 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalkidiki. …
$877,831
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Kassandreia, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Kassandreia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych w Kassandra, Chalk…
$351,132
Zostaw prośbę
