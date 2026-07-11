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Lokale Biurowe w Kassandra Municipal Unit, Grecja

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nieruchomości komercyjne
38
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nieruchomości inwestycyjne
8
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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Nea Fokea, Grecja
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Nea Fokea, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Unikalna nieruchomość komercyjna jest dostępna w samym sercu Nea Fokea, Halkidiki. Obiekt po…
$546,074
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Agencja
Halkidiki Properties
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