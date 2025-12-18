Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Kalmynos Regional Unit, Grecja

Municipality of Astypalaia
4
4 obiekty
Dom 2 pokoi w Analipsi, Grecja
Dom 2 pokoi
Analipsi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
W pięknej Astypalea, "Butterfly" Wyspa Morza Egejskiego, raj na ziemi, ten wspaniały dom z w…
$279,144
Zostaw prośbę
Willa w Astypalea, Grecja
Willa
Astypalea, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 75 metrów kwadratowych na Wyspach Dodekańskich. …
$311,125
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Astypalea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Astypalea, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 75 m kw w Dodekanez. Dom składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$312,508
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Kalmynos Regional Unit, Grecja

