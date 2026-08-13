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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kalmynos Regional Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Dom 2 pokoi w Analipsi, Grecja
Dom 2 pokoi
Analipsi, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
W pięknej Astypalea, "Butterfly" Wyspa Morza Egejskiego, raj na ziemi, ten wspaniały dom z w…
$277,402
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Parametry nieruchomości w Kalmynos Regional Unit, Grecja

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