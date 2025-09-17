Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Itanos Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Itanos Municipal Unit, Grecja

1 obiekt total found
Willa 3 pokoi w Municipality of Sitia, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Sitia, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż nowy bungalow 70mkw z prywatnym gruntem 1.500mkw we wschodniej części Krety w Ko…
$408,088
