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Kawalerki nad morzem na sprzedaż w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Resortowe • Golden Visa • Lefkada, Morze Jońskie Nowoczesne apartamenty typu …
$285,103
VAT
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Parametry nieruchomości w Region Wyspy Jońskie, Grecja

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