Greek residence permit

O programie

Uzyskanie zezwolenia na pobyt w Grecji w ciągu 3 miesięcy poprzez zakup nieruchomości.

Grecki program Golden Visa — najpopularniejszy program zezwoleń na pobyt w Europie. W każdym razie otrzymasz zezwolenie na pobyt w ciągu 2-4 miesięcy od zakupu nieruchomości i ubiegania się o zezwolenie na pobyt. Ten rodzaj zezwolenia na pobyt nie zapewnia dostępu do rynku pracy, ale pozwala właścicielowi działać jako pracodawca i założyciel osoby prawnej.

Obecny program państwowy przyznaje obywatelom państw trzecich, którzy nie są członkami Unii Europejskiej, prawo do uzyskania dokumentu pobytowego zgodnie z procedurą uproszczoną, oferuje wsparcie w szybkim wdrażaniu planów integracji ze Wspólnotą Europejską i umożliwia utworzenie drugiego ciągu “ ”.

Główne zalety to: wjazd do kraju, nawet jeśli granice są zamknięte dla turystów, nieograniczony pobyt w Grecji, możliwość uzyskania obywatelstwa europejskiego, bezwizowy wjazd do strefy Schengen i wielu innych krajów. W przeciwieństwie do innych rodzajów dokumentów pobytowych, całkowity czas pobytu w Grecji nie jest brany pod uwagę przy przedłużaniu tego rodzaju dokumentu pobytowego.

Szczegółowy opis programu dokumentu pobytowego pod linkiem https://hpr.gr/goldenvisa.php?&locale=en_US

Dlaczego złota wiza Grecji jest tak aktualna?