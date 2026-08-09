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Wille na sprzedaż w Imathia Regional Unit, Grecja

;
Veria Municipality
14
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14 obiektów total found
Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż w ramach budowy willi 350 m kw na przedmieściach Salonik. Są: kominek, klimatyza…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 syp…
$968,181
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 1 168 m²
Na sprzeda? dwie wille na dzia? ce 11.570 m kw. Odległość między dwoma willami wynosi 25 m. …
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 250 m2 na przedmieściach Salonik. Parter składa si…
$765,518
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Luksusowa willa na sprzedaż w spokojnej okolicy Plagiari, o łącznej powierzchni 580 m2 Willa…
$1,26M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 900 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 900 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 6 sy…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 343 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 343 m kw. na przedmieściach Saloniki. Parter składa…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 200 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z 2…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 1 700 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 1700 m2 na przedmieściach Salonik. Jest kominek, klimatyzacj…
$6,28M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Veria Municipality, Grecja
Willa
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Parte…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 327 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 327 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica skł…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 610 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 610 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się …
$678,907
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Imathia Regional Unit, Grecja

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