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Dom wolnostojący na sprzedaż w Imathia Regional Unit, Grecja

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Veria Municipality
29
Alexandria Municipality
6
Dom wolnostojący Usuwać
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35 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 190 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa s…
$230,238
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na 3-pi? trowy dom 250 m kw. na przedmieściach Salonik. Dodatki wliczone w obiekcie: parking, garaż.
$1,38M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pó…
$177,106
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$767,461
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,77M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$767,461
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$377,827
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Salonikach. Pół…
$188,913
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 280 m2 w Salonikach. Parter składa się z jednej sypi…
$11,22M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,24M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kleidi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kleidi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 375 m kw. W pólnocnej Grecji. Parter składa się z…
$230,238
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 310 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 310 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Półpiwn…
$767,461
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lianovergi, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lianovergi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: Dwupiętrowy stary dom budowlany o powierzchni 130 m2 w Palaiochori, Arnaia - Ch…
$106,264
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Dom wolnostojący w Patrida, Grecja
Dom wolnostojący
Patrida, Grecja
Powierzchnia 223 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy domek o powierzchni 223 metrów kwadratowych na Półwyspie Sitonii, re…
$784,133
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$566,740
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 110 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$201,901
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Georgios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Georgios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 150 m2 w północnej Grecji. Dom składa się z 3 sypia…
$212,528
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 350 m kw. W pólnocnej Grecji. Parter składa się z jednej sypial…
$354,213
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Lianovergi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Lianovergi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Athos, Chalkidiki. Półpiw…
$448,669
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 180 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z salonu,…
$413,248
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Mikri Santa, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Mikri Santa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 170 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Parte…
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 400 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z 2…
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,14M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Vergina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Vergina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 80 m kw. W pólnocnej Grecji. Parter składa się z …
$86,192
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom o powierzchni 78 m kw w Salonikach. Dom składa się z 2 sypialni…
$96,818
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Georgios, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Georgios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 245 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Dom składa się z 3 sy…
$224,335
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 150 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$306,984
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Niewykończony dom w Trilofos: 160 m2, 2 poziomy na 425 m2 powierzchni Jest to niedokończony …
$123,974
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vergina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vergina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 169 metrów kwadratowych w północnej Grecji. Parter …
$224,335
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Twój wymarzony dom czeka w spokojnym Neo Rysio, Saloniki Odkryj uosobienie komfortu i stylu…
$578,547
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Parametry nieruchomości w Imathia Regional Unit, Grecja

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