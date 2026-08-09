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Mieszkania na sprzedaż w Imathia Regional Unit, Grecja

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Veria Municipality
6
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7 obiektów total found
Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i skła…
$161,269
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 106 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$312,888
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 104 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$153,492
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 235 m2 na przedmieściach Salonik. Mieszkanie znajduje s…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Veria Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw. W pólnocnej Grecji. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Sk…
$123,974
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Imathia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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