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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Imathia Regional Unit, Grecja

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Veria Municipality
66
Alexandria Municipality
7
Alexandreia
3
73 obiekty total found
Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$161,439
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Mieszkanie w Trilofo, Grecja
Mieszkanie
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Na sprzeda? mieszkanie 75 m2 w Salonikach. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i skła…
$161,269
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż w ramach budowy willi 350 m kw na przedmieściach Salonik. Są: kominek, klimatyza…
$1,12M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 190 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa s…
$230,238
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na 3-pi? trowy dom 250 m kw. na przedmieściach Salonik. Dodatki wliczone w obiekcie: parking, garaż.
$1,38M
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Mieszkanie 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 106 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$188,913
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Veria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. Pó…
$177,106
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 450 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa się z 2 syp…
$968,181
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$767,461
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Mieszkanie 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 120 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$312,888
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,77M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$767,461
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Na sprzedaż maizonette 282 m2 na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$419,152
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma 4 p…
$590,354
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$377,827
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 1 168 m²
Na sprzeda? dwie wille na dzia? ce 11.570 m kw. Odległość między dwoma willami wynosi 25 m. …
$2,60M
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 146 metrów kwadratowych na przedmieściach …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 610 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 610 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$767,461
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Salonikach. Pół…
$188,913
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 190 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$308,492
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż maizonette 225 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$371,923
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Mieszkanie 2 pokoi w Alexandria Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Alexandria Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 104 m kw na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje…
$153,492
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Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż maizonette 240 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$377,827
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Na sprzeda? pod budowê 3- pi? trowy dom 280 m2 w Salonikach. Parter składa się z jednej sypi…
$11,22M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,24M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kleidi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kleidi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 375 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom o powierzchni 375 m kw. W pólnocnej Grecji. Parter składa się z…
$230,238
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Mieszkanie 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 235 m2 na przedmieściach Salonik. Mieszkanie znajduje s…
$354,213
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Mieszkanie 1 pokój w Veria Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Veria Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzeda? mieszkanie 70 m kw. W pólnocnej Grecji. Apartament znajduje się na 1 piętrze. Sk…
$123,974
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Willa w Trilofo, Grecja
Willa
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 250 m2 na przedmieściach Salonik. Parter składa si…
$765,518
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Typy nieruchomości w Imathia Regional Unit.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Imathia Regional Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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