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Wille w górach na sprzedaż w Ierissos, Grecja

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6 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Ierissos, Grecja
Willa 2 pokoi
Ierissos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Wprowadzenie niezwykłej okazji do posiadania cudownej Maisonette w sercu Halkidiki w Grecji.…
$502,323
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 14 pokojów w Ierissos, Grecja
Willa 14 pokojów
Ierissos, Grecja
Pokoje 14
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 600 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz uosobienia morza mieszkającego w nowo wybudowanym domu w Halkidiki w Grecji. Z jeg…
$1,54M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Ierissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Ierissos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Przedstawiamy wspaniałą Maisonette w Halkidiki, Grecja, z niesamowitym widokiem na morze i o…
$662,153
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Agencja
Halkidiki Properties
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Willa 2 pokoi w Ierissos, Grecja
Willa 2 pokoi
Ierissos, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Ta śliczna maisonette w Halkidiki, Grecja jest naprawdę dobrą okazją. Z jego dobrym stanem i…
$211,204
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Ierissos, Grecja
Willa 5 pokojów
Ierissos, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 162 m²
Doświadcz ostatecznego luksusu z tego nowo wybudowanego domu w kompleksie w Halkidiki, Grecj…
$867,649
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Ierissos, Grecja
Willa 3 pokoi
Ierissos, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piękny dom jednoosobowy Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Arystoteles, w małym raju H…
$331,077
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Agencja
Halkidiki Properties
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