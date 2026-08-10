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Dom wolnostojący na sprzedaż w Ierapetra, Grecja

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4 obiekty total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Makrigialos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Makrigialos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż stary budynek 1-piętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na Krecie. Do…
$82,650
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Koutsouras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Koutsouras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 160 m kw. Na Krecie. Półpiwnica składa się z jednego magazynu. …
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Kavousi, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Kavousi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 192 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 192 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa si…
$589,174
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Ierapetra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? stare budownictwo 2- pi? trowy dom 150 m kw. Na Krecie. Parter składa się z 2 sy…
$224,335
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Agencja
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