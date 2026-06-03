Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Fira
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Fira, Grecja

;
1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Fira, Grecja
Dom 3 pokoi
Fira, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Santorini Villa z jacuzzi - 1 / 6 Własność za €360000W owners.gr, przy modelu współwłasności…
$424,671
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się