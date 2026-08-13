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Dom wolnostojący na sprzedaż w Filiatra, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Filiatra, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Filiatra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 140 m kw. w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z 2 sypial…
$177,106
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