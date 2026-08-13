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Dom wolnostojący na sprzedaż w Filiates, Grecja

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Filiates, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Filiates, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Epirus. Półpiwnica składa się z jedne…
$741,524
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