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Bliźniaki na sprzedaż w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

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2 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Tsepelovo, Grecja
Bliźniak 4 pokoi
Tsepelovo, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Stone Two-Storey House na sprzedażOferujemy na sprzedaż tradycyjny i piękny kamienny dom w s…
$210,684
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Bliźniak 6 pokojów w Karies, Grecja
Bliźniak 6 pokojów
Karies, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
W bujnej zielonej i spokojnej okolicy Karyes Ekalis (Metamorfosi Ioannina), jasny, narożny d…
$128,179
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Parametry nieruchomości w Epir-Macedonia Zachodnia, Grecja

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