Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Eleftheroupoli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Eleftheroupoli, Grecja

1 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Eleftheroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Eleftheroupoli, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
60 sq.m. Apartment for Sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 6…
$121,324
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Eleftheroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Eleftheroupoli, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
60 sq.m. apartment for sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 60 s…
$121,324
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 3 pokoi w Eleftheroupoli, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Eleftheroupoli, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 2
60 sq.m. Apartment for Sale – Eleftheroupoli (Vlachika) A pleasant and functional 6…
$121,324
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się