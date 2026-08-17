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Domy Szeregowe w Drymos, Grecja

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2 obiekty total found
Szeregowiec w Drymos, Grecja
Szeregowiec
Drymos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Salonikach .Maisonette ma poz…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Drymos, Grecja
Szeregowiec
Drymos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż maizonette 190 m kw., na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 poziomy. Parter…
$316,362
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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