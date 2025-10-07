Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Grecja
  2. Grecja
  3. Demotike Enoteta Thespieon
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na morze

Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Demotike Enoteta Thespieon, Grecja

2 obiekty
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$409,654
Dom wolnostojący 1 pokój w Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 1
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$497,437
Parametry nieruchomości w Demotike Enoteta Thespieon, Grecja

