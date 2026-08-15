Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Arachova Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Arachova Municipal Unit, Grecja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec w Arachova, Grecja
Szeregowiec
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. w Arachowej. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Arachova Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się