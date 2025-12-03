Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Corinthia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Corinthia Regional Unit, Grecja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
- Penthouse with a unique 180 degree view of the Gulf of Corinth - It is a top floor apartm…
$416,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Penthouse 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 4/5
For sale an exceptional 78 sq.m. penthouse apartment located in the center of Loutraki, just…
$207,123
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Corinthia Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się