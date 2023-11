Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Grecja

od €300,000

Luksusowe kamienice o powierzchni od 200 m2 znajdują się w jednej z najlepszych dzielnic Loutraki. Estetyka kamienic w połączeniu z pięknym otoczeniem tworzy przyjemne i relaksujące środowisko życia. Rodzaje kamienic: 1. Powierzchnia kamienicy – 200 m2 Powierzchnia działki – 220 m2 Rok budowy – 2013 Cena – 300 000 € 2). Powierzchnia kamienicy – 230 m2 Powierzchnia działki – 350 m2 Rok budowy – 2016 Cena – 370 000 € 3). Powierzchnia kamienicy – 230 m2 Powierzchnia działki – 350 m2 Rok budowy – 2016 Cena – 420 000 € Cechy mieszkań Każda kamienica składa się z 4 sypialni, 3 balkonów, 2 salonów, 2 kuchni, 2 łazienek, 1 toalety, 2 schodów wewnętrznych, zamkniętego garażu (2 miejsca parkingowe), magazynu, ogród i miejsce do grillowania. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kamienice mają autonomiczne ogrzewanie, wysokiej jakości płytki i instalacje hydrauliczne, drzwi pancerne, ramy aluminiowe, okna z podwójnymi szybami i okiennice. Jakość konstrukcji jest doskonała, układ jest w pełni funkcjonalny, a ochrona sejsmiczna jest na najwyższym poziomie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks położony jest w doskonałej lokalizacji, w promieniu 500 metrów od plaży, centrum Loutraki i klubu-hotelu-casino. Kolej podmiejska znajduje się zaledwie 300 metrów od hotelu i zapewnia bezpośrednie połączenia z Atenami i międzynarodowym lotniskiem Eleftherios Venizelos. Obszar wokół tworzą gmina Loutraki z budową dróg, parków i terenów rekreacyjnych, co czyni go szczególnie atrakcyjnym zarówno z punktu widzenia mieszkalnego, jak i inwestycyjnego.