Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chios
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Chios, Grecja

Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 9 pokojów w Chios, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Chios, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 377 m²
Piętro -1/3
Na sprzedaż 5-pi? trowy dom 377 m kw. Na Wyspach. Półpiwnica składa się z salonu z kuchnią, …
$790,048
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się