Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Komercyjne
  5. Pomieszczenie biurowe

Lokale Biurowe w Chalkidiki Regional Unit, Grecja

;
nieruchomości komercyjne
190
hotele
149
nieruchomości inwestycyjne
21
Pomieszczenie biurowe Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Kassandrino, Grecja
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Kassandrino, Grecja
Powierzchnia 210 m²
Unikalna nieruchomość komercyjna jest dostępna w samym sercu Nea Fokea, Halkidiki. Obiekt po…
$557,505
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się