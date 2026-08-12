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Rezydencje na sprzedaż w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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2 obiekty total found
Rezydencja 10 pokojów w Nea Flogita, Grecja
Rezydencja 10 pokojów
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 EKSKLUZYWNA WILLA NAD MORZEM W GRECJI — GOTOWY AKTYW I STANDARD ŻYCIA 📍 Nea Flogita, Półwy…
$2,94M
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Rezydencja 5 pokojów w Kalandra, Grecja
Rezydencja 5 pokojów
Kalandra, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Liczba kondygnacji 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Parametry nieruchomości w Region Macedonia Środkowa, Grecja

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