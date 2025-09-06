Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Astros
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Astros, Grecja

Dom wolnostojący 6 pokojów w Astros, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Astros, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się w kurorcie Xylokastro, jest to dawna gmina Korinthos na Peloponezie. Poło…
$1,76M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
