Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Artemida
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Artemida, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Artemida, Grecja
Willa
Artemida, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 240 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$439,593
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się