Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Arkalochori Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Widok na góry

Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Arkalochori Municipal Unit, Grecja

;
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Kalo Chorio, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Kalo Chorio, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 82 metrów kwadratowych na Krecie. Dom składa się z …
$826,496
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Arkalochori Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się