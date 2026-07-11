Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Arcadia Regional Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Arcadia Regional Unit, Grecja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Tripoli, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Tripoli, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 3
Osiedle zamknięte z plażą i polami golfowymi, Peloponez, Grecja Oferujemy umeblowane aparta…
$801,019
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Arcadia Regional Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się