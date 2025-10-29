Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Andros Regional Unit, Grecja

Dom wolnostojący 6 pokojów w Gavrio, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Gavrio, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. Cyklady. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuch…
$561,812
Dom wolnostojący 3 pokoi w Stenies, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Stenies, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. Cyklady. Parter składa się z salonu, jednej kuchni, je…
$819,309
